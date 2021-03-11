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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

الخميس 11/مارس/2021 - 08:53 م
أمينة رزق
أمينة رزق
ايهاب مصطفى
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في تقرير نشر معها على صفحات مجلة الموعد، ذكرت الفنانة أمينة رزق الحادث الذي غير مجرى حياتها تماما، وكان سببا في عملها بالفن.

قالت أمينة رزق: "حين مات أبي كانت في مدينة طنطا عصابة خطيرة وكان أفرادها يسرقون بكل الأشكال حتى أنهم يتحايلون لسرقة المتوفين، ويوم أن مات أبي فوجئت أمي بقدوم رئيس العصابة في ملابس شيخ أخذ يتلطف في تعزيتها، ويبدي رغبته الإنسانية في التطوع لتحصيل ما تستحقه أمي من الدائنين، ويومها أكد لأمي أن تطوعه ليس إلا إكراما لي وليتمي".

وتابعت رزق: "وهكذا اتفق مع أمي على السفر إلى البلاد التي بها ناس عليهم ديون لأبي، وكانت النية مبيتة على أن يذهب وإياها لتحصيل ما يمكن تحصيله من الديون، ثم يتخلص منها أثناء العودة بالقتل، وحدث خلاف بينه وبين زوجته أثناء اتفاقهما على تنفيذ الخطة، وإذا بزوجته تثور وتهدده وتصل الحكاية إلى أسماع أمي فتعدل عن السفر، وترفض رفضا باتا فيما بعد أن يدخل الشيخ بيتنا".

وواصلت: "واعتبرها الشيخ إهانة لكرامته فراح يطاردنا بتهديداته وعصابته حتى قررنا الهرب من طنطا والنزوح للقاهرة، وفي حي روض الفرج استأجرنا مسكنا والتحقت بمدرسة ابتدائية، وشاء الحظ أن يكون جارنا في السكن هو المرحوم أحمد عسكر الذي قدمني أنا وخالتي أمينة محمد ليوسف وهبي وهكذا انضممت إلى فرقة رمسيس".

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