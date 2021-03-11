وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه لمخالطته مصابًا بكورونا
الخميس 11/مارس/2021 - 09:14 م
وكالاتطباعة
أفاد مصدر بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تبين أنه كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد- 19، ما اضطره إلى "حجر نفسه" وإلغاء جميع مواعيده الحضورية.
وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الأسرة مصابا بكوفيد- 19 وحجر نفسه"، وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس انفو".
والتقى لودريان، الخميس، ثلاثة من نظرائه: الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي؛ للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط.
كما استقبل الأربعاء الموفد الأميركي المكلف بالمناخ جون كيري.
وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الأسرة مصابا بكوفيد- 19 وحجر نفسه"، وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس انفو".
والتقى لودريان، الخميس، ثلاثة من نظرائه: الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي؛ للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط.
كما استقبل الأربعاء الموفد الأميركي المكلف بالمناخ جون كيري.