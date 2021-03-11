وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه لمخالطته مصابًا بكورونا

أفاد مصدر بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تبين أنه كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد- 19، ما اضطره إلى "حجر نفسه" وإلغاء جميع مواعيده الحضورية.وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الأسرة مصابا بكوفيد- 19 وحجر نفسه"، وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس انفو".والتقى لودريان، الخميس، ثلاثة من نظرائه: الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي؛ للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط.كما استقبل الأربعاء الموفد الأميركي المكلف بالمناخ جون كيري.