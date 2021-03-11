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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الاحتياطي: ثروات الأمريكيين 130.2 تريليون دولار نهاية 2020

الخميس 11/مارس/2021 - 08:48 م
ثروات الأمريكيين
ثروات الأمريكيين
وكالات
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قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقرير اليوم، إن ثروات الأُسر الأمريكية ختمت العام 2020 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليون دولار إلى الأصول في الربع الأخير من السنة، وأن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.

وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار.

ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضا.

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