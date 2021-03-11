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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)

الخميس 11/مارس/2021 - 08:46 م
نادي الصيد بالإسكندرية
نادي الصيد بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نظم نادى الصيد بالإسكندرية، برئاسة السفير محمد سعد عقل، اليوم الخميس، احتفالية بفرع النادي بمحرم بك، لتكريم أبطال النادي الأوليمبيين، عقب النتائج التي تحققت في بطولة كأس العالم للرماية والتي نظمتها مصر في الفترة من ٢٢ فبراير حتى ٥ مارس الجاري.

وشهد الحفل تكريم الرامي عبدالعزيز محيلبة الحاصل المركز الثالث والميدالية البرونزية للتراب فرق، والرامي عزمي محيلبة المركز الخامس للاسكيت.

كما شهدت الاحتفالية تكريم كلا من نورهان المنياوي، ونادين رخا، ومريم طارق، لمشاركتهم في بطولة العالم للرماية أيضا.

وشمل التكريم عرض النتائج الأخيرة للرامين عزمي محيلبه أسكيت" الميدالية البرونزية بطولة العالم بفنلندا برقم 123125 وتحقيق الكوتة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم بقبرص برقم 124125 مارس 2020، وبعد عام كامل من التوقف بسبب الكورونا حقق أعلى رقم فى بطولة كأس العالم بالقاهرة وجاء في المركز الخامس بعد فاينل على الأضواء الكاشفة لأول مرة في تاريخ الرماية، كما حقق أعلى رقم فى بطولة الفرق 7475 وأعلى رقم فى بطولة الميكس 4950 وهذه الأرقام لم يحققها أي رامي فى البطولة.

كما حقق عبد العزيز محيلبه، "تراب"، الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بالجزائر برقم 123125 وتحقيق الكوته المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والميدالية الذهبية فى بطولة الميكس "تراب"، والميدالية الذهبية في بطولة الفرق، أي تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في نفس البطولة الثلاثية، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للفرق بالقاهرة.
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)
نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال الرماية (صور)

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