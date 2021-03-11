رصد 15 حالة لحرق مخلفات القصب بالقرنة في الأقصر

ترأس العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، لجنة مكبرة للمرور والمتابعة، طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونظرا لزيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظا على صحة المواطنين.وأسفر المرور عن رصد ١٥ حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ويهيب رئيس المركز بالمواطنين بعدم إحراق المخلفات الزراعية، واتباع الأساليب الحديثة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.وعلى جانب آخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.