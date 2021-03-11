رصد 15 حالة لحرق مخلفات القصب بالقرنة في الأقصر
الخميس 11/مارس/2021 - 08:45 م
هدى الأميرطباعة
ترأس العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، لجنة مكبرة للمرور والمتابعة، طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونظرا لزيادة أعمال حرق مخلفات زراعة القصب وتصاعد الأدخنة وحفاظا على صحة المواطنين.
وأسفر المرور عن رصد ١٥ حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويهيب رئيس المركز بالمواطنين بعدم إحراق المخلفات الزراعية، واتباع الأساليب الحديثة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وعلى جانب آخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.
وأسفر المرور عن رصد ١٥ حالة لحرق مخلفات القصب، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويهيب رئيس المركز بالمواطنين بعدم إحراق المخلفات الزراعية، واتباع الأساليب الحديثة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وعلى جانب آخر، تواصل مديرية النقل استمرار أعمال الرصف وتوسعة الشوارع وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة بمنطقة السيدة زينب والقباوي بمدينة القرنة.