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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على جثامين 4 معارضين بها آثار تعذيب بعد الإعدام في إيران

الخميس 11/مارس/2021 - 09:19 م
جثامين معارضين
جثامين معارضين
آية حسني
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كشف نشطاء إيرانيون، الخميس، عن العثور على آثار تعذيب على جثامين 4 سجناء سياسيين تم إعدامهم في سجن شيبان في الأحواز، وفقا لموقع «إيران إنترناسيونال».

ونقل الموقع الإيراني عن النشطاء قولهم: «لم يتم تسليم جثامين هؤلاء الأشخاص الـ4 إلى عائلاتهم بعد إعدامهم، ولم يتم تسليمهم أي شهادة وفاة».

والنشطاء الأربعة هم: جاسم حيدري وعلي خسرجي وحسين سيلاوي وناصر خفاجيان، الذين أعلنت السلطات الإيرانية في مطلع مارس الجاري إعدامهم، حيث وجدوا على أجسادهم آثار «كدمات ناتجة عن التعذيب على وجوههم وأجزاء أخرى من أجسادهم، وتورّم في اليد اليمنى لعلي خسرجي».

وفي 28 فبراير الماضي، تم السماح لأحد أفراد أسر كل سجين بزيارتهم، والتقت عائلة ناصر خفاجيان زاده به قبل أيام قليلة من إعدامه في سجن فجر بدزفول.

ولإخفاء جرائمهم، لم تسلم السلطات جثامين هؤلاء الأشخاص الـ4 إلى عائلاتهم بعد إعدامهم، وأي شهادة وفاة، وتم دفن جثامينهم في مقبرة بهشت آباد، التي يُطلق عليها المسئولون الأمنيون اسم "لعنت آباد".

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