مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

استكمل المركز الثقافي بطنطا فعاليات الورشة المجانية للكتابة الأدبية والإبداعية للأطفال بالمركز بطاقة استيعابية 50%، تفعيلًا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى رعاية وتنمية المواهب الفنية والثقافية.وقام الشاعر محمد سامى بمراجعة ما سبق شرحه في الورشة سواء أنواع الكتابة الإبداعية ومراجعة أهمية الفكرة التي يتم اختيارها واستخدام التفاصيل بدقة وترتيب الأحداث وكيفية اختيار الشخصيات والتفريق بين كل شخصية حسب سنها وثقافتها وعملها، كما قدم شرح واف حول أهمية استخدام التشبيهات الجمالية أثناء الكتابة ودورها في جذب القارئ للعمل الأدبي، وكذلك شرح الحبكة الدرامية وكيف يمكن للكاتب تشويق القارئ من خلال عمل حبكة وأحداث تشويقية تجعل القارئ حريص على الاستمرار في القراءة مع تطبيق كل ذلك من خلال امثلية عملية قام بها الطلاب.واختتم نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز تدريب الشباب اونلاين على برنامج مايكروسوفت اكسل تدريب مصممة الجرافيك هاجر عبد الفتاح، كما يستعد النادى لتنظيم دورة تدريبية بالمركز على برنامج مايكروسوفت وورد للأطفال ونظرًا للإقبال على النادى تم تقسيم المشاركين على 4 مجموعات طوال شهر مارس تطبيقا للاجراءات الاحترازية بالمركز، وعلى التوازى استكمل فصل كورال الأطفال والشباب وتدريبهم على غناء الموشحات والغناء الشرقى، بمركز تنمية المواهب الذى يهدف إلى الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، تدريب الدكتور محمد عبد الستار أستاذ الغناء العربى بالمعهد العالى للموسيقى العربية أكاديمية الفنون.