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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:36 م
هانم الفضالي
هانم الفضالي
ايهاب مصطفى
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ليلة جديدة مميزة شهدها قصر ثقافة طنطا، حيث تواجد العديد من أدباء وشعراء محافظة الغربية للمشاركة في تكريم الشاعرة والكاتبة هانم الفضالي، وذلك على خلفية احتفالات ثقافة الغربية بعيد الأم، حيث استهلت الفضالي حديثها عن أهم المحطات الأدبية والثقافية في حياتها.
 
وقدم الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا بعض الكلمات الترحيبية بالحضور المتواجد مبديا سعادته البالغة من هذا التجمع الذي يعكس مدى الحب والتقدير الذي تحظى به الشاعرة، والتي استطاعت بجدارة انتزاع لقب "أم الشعراء" بعد حياة أدبية مليئة بالعطاءات الثقافية، واحتضان كبير للمواهب الأدبية الصغيرة، والشابة، وأوضح الأديب محمد نوح عضو مجلس ادارة نادي أدب طنطا أن مكونات الشخصية المصرية تجسدت في هانم الفضالي التي لم تعرف الضعف أو المستحيل يوما، وأن الحديث عن هانم الفضالي يطول، ولكني خلصت الى أنها سيدة مناضلة، تميزت طوال تاريخها بالإصرار والسعي حتى تصل لأهدافها.
 
أكدت الأديبة نشوة عاشور أن رحلة هانم الفضالي في عالم الأدب والثقافة قد مهدت الطريق لمن أرادت من الفتيات ان تحذو حذوها، فيما تولت الشاعرة نجوى سلام الحديث عن مسيرة "الفضالي" في عالم الأدب والثقافة، مؤكدة أنها استطاعت التواجد وسط الكبار، من خلال عملها مديرة لقصر ثقافة زفتى، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو رابطة الزجالين، ومراسل لجريدة الرأي المصرية، والمشاركة في تقديم الآراء النقدية في العديد من الصحف والمجلات ومنها أخبار اليوم، والقاهرة، والأهرام المسائي.
 
اجتمع الاديب جابر سركيس، وفخري أبو شليب، وعمر فتحي، والشعراء محمد سامي، هناء حواس، سماح مصطفى اللذين اجتمعوا على امكانيات هانم الفضالي، وثراء تجربتها الأدبية، وتأثيرها الكبير في العديد من الشعراء الشباب، مؤكدين أنها طالما ما قدمت يد المساعدة لكل موهبة، عن طريق نشر أعمالهم أو ابداء الرأي الفني والنقدي فيها.

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