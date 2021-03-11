وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

تعاطف عدد كبير من جماهير الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمي باتشكيو، الذي يخوض آخر مباراة له مع الفريق الأبيض مساء اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري وهو يمشي بصعوبة.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة للمدرب البرتغالي وهو يستند إلى الحائط داخل ممر غرفة الملابس باستاد القاهرة، قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.كما ظهر باتشيكو في فيديو يرصد لحظة وصوله برفقة لاعبي الفريق الأول إلى استاد القاهرة، وهو يمشي بصعوبة بعد تعرضه للإصابة في تدريب الفريق أمس الأول.