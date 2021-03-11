حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الخميس، حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.واعترف المتهمان أمام النيابة بسرقة محل هواتف محمولة وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "م. م" يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به.وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "محمود.م"، و"عاطف. م"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.