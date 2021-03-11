افتتاح فعاليات مبادرة صنايعية مصر بالسويس (صور)

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية وتستمر حتى 13 مارس الجارى.كما تقام المرحلة الثانية من الورشة خلال الفترة من 17- 20 مارس الجارى بقصر ثقافة السويس، تضمنت الفعاليات عقدت ورشة فنية بعنوان "الموزامبيك" أدارتها بهيرة ياسر.وأوضحت بهيرة في الورشة خامات الموزامبيك وهى "زجاج ملون، بلاطات موزامبيك زجاجى، خشب، غراء أبيض"، مبينة الأدوات المستخدمة وهى قصافة موزامبيك زجاجي، وأشارت إلى تقنيات التنفيذ المختلفة لتنفيذ عدد من اللوحات.أكدت أن خلال مراحل التنفيذ سيتعلم المتدرب تقطيع الزجاج ولصقه علي السطح المراد تنفيذ اللوحة عليه وتعلم تدرج اللون والنقل من لون إلى لون بالزجاج من الظل والنور، حتى يتمكن المتدرب من إنتاج عمل فني من الموزامبيك.