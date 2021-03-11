رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: السيسي وجه بتوفير سكن آمن لأبناء مؤسسات الرعاية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:34 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة كما يتم توفير لهم تأمين صحى وكذلك بطاقات تموين ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم موجهة الشكر للرئيس على دعمه الكامل لأبناء مؤسسات الرعاية.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير مؤسسات الرعاية من بنية تحتية، كما يتم تأهيل وتدريب العاملين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأطفال بدور الرعاية لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعم الأسر البديلة التي تقوم برعاية الأيتام.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهاز العرائس لـ9 فتيات يتيمات من إحدى الجمعيات، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في الوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن.

وأكدت الوزيرة أننا لن تسمح بإهانة أي طفل داخل أي مؤسسة رعاية متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهاني للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن هي قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتي الوصول لكبار السن.

موضوعات متعلقة

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز