تدشين مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد

دشّنت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال بفرع ثقافة بورسعيد مركز تنمية المواهب بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك من خلال حفل اقامته بالقصر.وشهدت الفعاليات عدد متنوع من المواهب منها افتتاح معرض فن تشكيلي للموهوبين في مجال الرسم ونادى أدب الطفل، ومجالات الشعر والقصة والإلقاء، كما تم الاستماع لنماذج من إبداعاتهم، بجانب تقديم فقرة غنائية في الموسيقى والغناء، أعقبها فقرة للموهوبين في مجال الفنون الشعبية على مسرح القصر، بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء.أوضح مدير عام المواهب بالهيئة أن المركز يأتي في إطار توجيهات د. إيناس عيد الدايم وزير الثقافة ود. أحمد عواض رئيس الهيئة، بضرورة اكتشاف وتنمية المواهب في كافة مجالات الإبداع، خاصة وان محافظة بورسعيد تتميز بمواهب أبنائها المبدعين في الفنون والآداب بجميع فروعها.ويستقبل المركز الموهوبين في مجالات المسرح الموسيقى والغناء والبالية والفنون التشكيلية والعزف على آلة السمسمية ويشترط في المتقدمين أن يتراوح السن ما بين 12 الي 18 سنة، على أن يتم الاختبار الثلاثاء المقبل في مجالات المسرح والموسيقى والأدب، ويوم الأربعاء الموافق ١٧ مارس في مجالات البالية والفنون التشكيلية والعزف على السمسمية، ويتم الإعلان عن نتيجة القبول يوم الخميس المقبل.