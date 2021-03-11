رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير فى «الدفاع عن الديمقراطيات»: أردوغان الراعى الرسمى لـ«الإرهابية» فى العالم

الخميس 11/مارس/2021 - 08:30 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة

قال أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا بمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات» البحثية غير الحزبية، ومقرها واشنطن، إن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، هو الراعى الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية فى جميع أنحاء العالم، ويستخدم موارد الدولة التركية للترويج للتطرف فى الداخل والخارج.

وأضاف مدير البرنامج، الذى تركز مؤسسته على أبحاث الأمن القومى والسياسة الخارجية، لـ«الدستور»، أن ارتباط حكومة «أردوغان» الوثيق بحركة متطرفة، مثل «الإخوان» يضر بسمعة تركيا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أقرت- مؤخرًا- عقوبات ضد اثنين من مقاتلى «حسم» المتمركزين فى تركيا، وهى جماعة منشقة عن جماعة الإخوان.

وأكد «إردمير»، العضو السابق فى البرلمان التركى: «تسلط مثل هذه التصنيفات الأمريكية الضوء على تركيا باعتبارها مستقرًا للإرهاب والتمويل غير المشروع، وهو ما يؤدى إلى هروب المستثمرين العالميين من البلاد»، منوهًا بأن سياسات «أردوغان» الإسلامية تكبد تركيا خسائر كبيرة، من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وحول الاعتداءات التركية فى البحر المتوسط، قال إن «أردوغان» غير مواقف السياسة الخارجية التركية المستمرة منذ عقود فى شرق المتوسط، من خلال الاعتداءات المتطرفة فى المنطقة، وفى الداخل لتعزيز نزعة القومية، وصرف انتباه الناخبين الأتراك عن الأزمة الاقتصادية والبطالة.

وأضاف: «على الصعيد الدولى، أدت هذه السياسة إلى عزل أنقرة، إذ توحد جيران تركيا المتوسطيون لاحتواء دبلوماسية أردوغان، وبشكل عام يقوض هذا الموقف العدوانى قدرة تركيا على تطوير التعاون الدبلوماسى والاقتصادى مع دول شرق المتوسط». وحول إمكانية فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا، قال «إردمير» إن الاتحاد الأوروبى هدد تركيا مرارًا بفرض عقوبات، ردًا على أفعالها فى شرق البحر المتوسط، لكن حتى الآن لم تنفذ سوى عقوبات محدودة للغاية ورمزية ضد حكومة «أردوغان».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يبدو منقسمًا للغاية، لكنه يدرس اتخاذ إجراءات أكثر شدة ضد أنقرة، مؤكدًا أن تقاعس الاتحاد الأوروبى فى فرض عقوبات ضد «أردوغان» شجعه على مواصلة دبلوماسيته فى استخدام الزوارق الحربية، ومع ذلك، قد نرى بروكسل تفرض عقوبات إضافية عليه خلال هذا العام، مع تصاعد الضغط من الجماهير الأوروبية لاتخاذ إجراءات ضد موقف «أردوغان» العدائى.

أما عن العلاقات التركية الأمريكية، فأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت تنتقد حكومة «أردوغان» علنًا عدة مرات، واختار «بايدن» عدم الاتصال بالرئيس التركى، وهو ما يفسره العديد من المراقبين بأنه علامة على موقف واشنطن البارد تجاه أنقرة.

وتابع: «سيرغب بايدن فى تحويل العلاقات الأمريكية التركية من علاقة شخصية- كما كان الحال فى ظل إدارة ترامب- إلى علاقة مؤسسية، وسيكون المحدد الحقيقى للعلاقات الثنائية هو ما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم خطابها النقدى بإجراءات ملموسة، فى شكل عقوبات تستهدف حكومة أردوغان، وعلاوة على ذلك، سيرغب بايدن فى تطوير استراتيجية منسقة عبر الأطلسى بشأن تركيا بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى، وقد تدفع جهود واشنطن فى النهاية بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أكثر واقعية».

وعن الأوضاع الاقتصادية الداخلية التركية، أكد أن تركيا مرت بأسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها، مع زيادة معدل البطالة وانتشار الفقر، وتسبق هذه الأزمات جائحة كورونا، ولها علاقة كبيرة بسوء الإدارة المالية لحكومة «أردوغان» وممارساتها الفاسدة.

وأضاف: «أدى انزلاق تركيا إلى الاستبداد، إلى تفاقم هروب رأس المال وهجرة الأدمغة من تركيا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهذا الوضع يضر بشعبية أردوغان فى استطلاعات الرأى».

وأكد أنه فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها فى عام ٢٠٢٣، من المرجح أن يخسر «أردوغان» وحلفاؤه القوميون المتطرفون، كما فعلوا ذلك أيضًا فى الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٩، لكن كملاذ أخير، يخطط الرئيس التركى لتغيير قوانين الانتخابات، وهذا لن يؤدى إلا إلى تفاقم التراجع الديمقراطى لتركيا والضيق الاقتصادى.

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي

«الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية» كتاب يستعرض تاريخ التحرش في السينما

«بين السما والأرض» لنجيب محفوظ.. رؤية للحياة بصورة إيجابية