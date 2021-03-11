«الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية» كتاب يستعرض تاريخ التحرش في السينما

يستعرض الأكاديمي كمال الإخناوي عبر كتابة "الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية" الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، تاريخ ظاهرة التحرش في السينما المصرية.ويشير إلى أن "من أسوأ الظواهر التى ظهرت في مجتمعنا هي ظاهرة التحرش، ومن الغريب أن ظاهرة التحرش لم تكن موجودة ولا نراها لا في حياتنا ولا في الأفلام بالشكل والنمط الذي نعاني منه الأمرين هذه الأيام.ويعرف الأخناوي التحرش "هو عمل يقوم به شخص _سواء فتى أو فتاة يتعلق بخصوصيات جسد أو فكر أو معنويات شخص آخر لايرتضيه ذاك الآخر المتحرش".ويلفت كمال الأخناوي إلى أنه قد يتفق الكثيرون في التعريف السابق، وقد يختلف البعض في آخر وصف وهو التحرش الصوتي بالصفارة أو بكلمة أعجاب، ذلك لأن وجهة المجتمع عامة بالنسبة لذلك النوع من التحرش لا يعتبر تحرشا، بل اعجابا بجمال الفتاة.يشير الأخناوي إلى العديد من الأعمال الفنية التى قدمت هذا "فمثلًا في فيلم عفوا أيها القانون 1985 على قال للبنى "تعرفي أنت حلوة النهاردة" فهل ده تحرش، ولا من باب إظهار الإعجاب أو المجاملة؟ فمعظم شباب مصر عاكسوا بطريقة أو بأخرى بنات في شبابهم، كما أن نظرة البنت للمعاكسة أو الاستماع لكلمة إطراء أو إعجاب بجمالها قد تكون إيجابية أيضًا، فكثير ما ترى المرأة أن ذلك يشعرها بأنوثتها، وهذا ما عبرت عنه حياة القلوب "عايدة رياض" في فيلم في شقة مصر الجديدة" بيجيب شوية طراوة في وقت الحر.يستطرد الكاتب "وهو نفس شعور هند (سمر موسى) في مسلسل هذا المساء عندما أبدى زميلها من أيام الجامعة بجمالها، ومثال حى ممكن نجده في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم" 1974 في شهيرة "نجوى إبراهيم " كانت مرتبطة بعصام (سعيد صالح) ولما كانوا ماشيين في النادي، كام شاب عاكسوها وقالوا يادين النبي، يدى الحلق للي بلا ودان، ولما عصام اتخانق معاهم قالها في العربية: بالطريقة دي الناس تتربي وكل واحد يبقى عارف أنه لو ذودها حينضرب علقة، فقالت شهيرة بالعكس اللى بيسموها بصبصة دى، مادام ما فيها اعتداء تعتبر تحية للبنت.أشار الكاتب إلى العديد من الأمثلة التي تسير في هذا السياق، التي توضح درجات التحرش المتفاوتة ونقلتها السينما والدراما التليفزيونية بدءًا من التحرش اللفظي وصولًا إلى الاعتداء الجسدي.