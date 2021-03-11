داليا مصطفى: لم أتوقع نجاح «فى يوم وليلة» ولا منافسة مع أيتن عامر (حوار)

■ ما سبب موافقتك على المشاركة فى مسلسل «فى يوم وليلة»؟

■ كيف كان التعاون مع أحمد رزق؟

■ ما المميز فى كواليس العمل؟

■ هل توقعتِ ردود الأفعال الإيجابية تجاه دورك فى المسلسل؟

■ كيف كانت توقعاتك للمسلسل قبل عرضه؟

■ ما الصعوبات التى واجهتكم أثناء التصوير؟

■ هل هناك فارق فى التعاون مع مخرج أو مخرجة؟

■ كيف كانت المنافسة مع أيتن عامر فى المسلسل خاصة أنكما العنصر النسائى الوحيد؟

■ هل تهتمين بترتيب الأسماء على التتر؟

■ ما رأيك فى مسلسلات «الأوت أوف سيزون»؟

■ ماذا عن كواليس مشاركتك فى مسلسل الحرير المخملى؟

■ ما رأيك فى دراما المنصات الإلكترونية؟

■ كيف كانت تجربتك فى فيلم «قبل الأربعين»؟

■ أى من أفلام الرعب المصرية أشعرتك بالخوف؟

■ هل هناك مشروع سينمائى جديد خلال الفترة المقبلة؟

■ كيف توازنين بين حياتك الزوجية والفنية؟

استطاعت الفنانة داليا مصطفى أن تخطف الأنظار من خلال مسلسل «فى يوم وليلة»، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة on، وتظهر خلاله بدور ممثلة مشهورة كانت تربطها علاقة عاطفية ببطل المسلسل أحمد رزق، بالإضافة إلى فيلمها الأخير «قبل الأربعين» الذى ينتمى إلى نوعية أفلام الرعب، وحقق إيرادات عالية بشباك التذاكر رغم ظروف فيروس كورونا.وكشفت داليا مصطفى، فى ندوة «الدستور»، عن أحدث أعمالها الفنية، حيث تجهز لعمل سينمائى، وتشارك فى بطولة مسلسل «الحرير المخملى» مع مصطفى فهمى.كما تحدثت عن تفاصيل كواليس مسلسل «فى يوم وليلة»، الذى تصدر «التريند» منذ عرضه خلال الأيام الماضية، وكيفية موازنتها بين حياتها الأسرية والفنية.- السيناريو مكتوب بشكل احترافى، وأحداث العمل متماسكة وشيقة جدًا، مما جعلنى أتحمس للمشاركة، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين فى العمل، الذين يتسمون بخفة الظل وروح التعاون، وأيضًا وجود المخرجة العظيمة شيرين عادل، التى تضفى أجواءً لطيفة على الكواليس وتخلق نوعًا من البهجة جعلنا مستمتعين بكل أوقات التصوير، لدرجة أننا لم نشعر بإرهاق العمل، وفوجئنا بأننا انتهينا منه، رغم أننا استغرقنا ٣ أشهر، ولكن بسبب حرفيتها وإتقانها العمل، والتعامل بحب مع كل صناع المسلسل، كل هذا جعل أيام التصوير خفيفة.- لا أستطيع وصف سعادتى بالتعاون مع أحمد رزق الذى كان يحرص على الظهور خلال العمل بشكل مختلف، وفقد الكثير من وزنه قبل انطلاق التصوير، وبالفعل تفوق على نفسه وظهر بشكل مميز فى مشاهد الأكشن والمطاردات وهو ما لم يفعله من قبل، وعلى الرغم من أننا أصدقاء مقربون منذ أن كنا فى دفعة واحدة بمعهد الفنون، فإنه لم يحالفنا الحظ بالتعاون فى عمل فنى واحد إلا فى مسلسل «فى يوم وليلة»، وهو ما اعتبره من حسن حظى، خاصة أنه جمعنى أيضًا بصديقىّ محمد جمعة ونضال الشافعى.وسعادتى بهذا الأمر لا توصف، لأننا كنا نتعامل بروح الصداقة، لدرجة أن المخرجة شيرين عادل كانت تبدى دهشتها من علاقتنا والضحك بيننا، وتعتبر أن أفضل مشاهد المسلسل هى التى جمعتنا سويًا.- مليئة بالضحك، وكنا نسترجع ذكريات أيام المعهد، مثل يوم اختبار اللياقة أثناء دراستنا، فوقتها أديته وخرجت لأجد «رزق» يقف دون أن تظهر عليه أى علامات للتوتر أو القلق، فسألته كيف كان أداؤه للاختبار وصدمنى بإجابته بأنه لم يكن يعرف أن الاختبار يعقد اليوم.- نعم، وسعدت كثيرًا، خاصة أننى بذلت مجهودًا كبيرًا لتظهر شخصية «لبنى» بهذا الشكل.و«لبنى» عاشقة للمسرح وتربطها علاقة عاطفية بـ«خالد» أو أحمد رزق، وسعيدة بأننى استطعت أن أظهر الفرق بين عمرها، ففى البداية ظهرت أثناء مرحلة الدراسة، وهى فتاة عشرينية تحب الحياة وتجرى وتمرح وحركاتها تلقائية، واستمرت حتى وصلت لعمر النضج ثم النجومية فى مجال التمثيل.- صراحة لم أتوقع نجاح أى عمل فنى لى بشكل عام، ودائمًا النجاح يفوق التوقعات والعكس، خاصة أننى فى بعض الأحيان كنت أشارك فى أعمال فنية رغمًا عنى، وذلك بأمر من والدتى- رحمها الله- التى كانت تختار أدوارى معى، وكنت أتوقع أنه سيفشل، لكنه يحقق نجاحًا كبيرًا، ومن وجهة نظرى هناك أعمال فنية لمخرجين كبار ونجوم لكنها لم تحقق النجاح المطلوب والعكس، لذلك النجاح ليس له مقياس أو يمكن توقعه.- فى الحقيقة لم تواجهنا صعوبات بالمعنى الحرفى، لكن هناك مشاهد صعبة ومؤثرة، مثل بعض المشاهد التى جمعتنى مع أحمد رزق ومحمد جمعة، وكان معظمها تراجيديًا مليئًا بالبكاء والوجع والألم، إضافة إلى مشهد ظهورى فى المرحلة الأولى من عمر شخصية «لبنى»، إذ كان من الصعب تجسيد فتاة عشرينية بمشاعرها وتعابير ملامحها، كما ذكرت مسبقًا.وتحديدًا أصعب المشاهد مع لقائى وأحمد رزق فى مشهد «فلاش باك» حين كان يتذكر علاقته بـ«لبنى»، وهو يعطيها سلسلة ذهبية، ويضعها حول رقبتها.- بالنسبة لى لا، المهم الروح الحلوة التى تسود أجواء العمل، مثلما تفعل المخرجة شيرين عادل التى حرصت على اختيار فنانين يتسمون بالمرح والتعاون.والمخرج أو المخرجة الذى يفضل أسلوب الصوت العالى «الزعيق» والعصبية لا أحب التعامل معه، وإذا وجدت صوتًا عاليًا فى أى موقع تصوير تنتابنى حالة من التوتر.- لم تكن هناك منافسة أبدًا، فأيتن فى مكان وأنا فى مكان مختلف تمامًا، حتى إننا لم تجمعنا أى مشاهد إطلاقًا، ولم تظهر مع «رزق» كثيرًا، لذلك لا أعتبر أن هناك أى منافسة بيننا، وبعيدًا عن هذا الأمر فأريد أن أؤكد أن أيتن فنانة مجتهدة وأتقنت الدور بشكل رائع، وعلى المستوى الشخصى أعشق شخصيتها المرحة اللطيفة.- فى البداية أريد أن ألفت النظر إلى أننى تعاقدت على المشاركة فى المسلسل بعدما تعاقد جميع المشاركين فيه، لذلك لم يكن من اهتماماتى أن أركز فى ترتيب الأسماء على التتر، ومن المتعارف أن البطلتين هما «سارة» أو أيتن عامر و«لبنى» أو أنا، وليس من الطبيعى أن أخسر دورًا مهمًا أو عملًا فنيًا قيمًا بسبب ترتيب الأسماء على التتر، كما أننى لا أهتم بمساحة الدور، بل بتأثيره، والأفضل التركيز على قوة الدور وتحقيقه النجاح بين الجمهور.- دراما «الأوت أوف سيزون» أو خارج الموسم تحقق نسب مشاهدة أكبر ونجاحًا أعلى بسبب الابتعاد عن زحام الدراما الرمضانية، وأرى أن المشاركة فى مسلسلات رمضان ليست مقياسًا للنجاح، فالعمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت، سواء فى رمضان أو خارجه، مع العلم أنه عُرضت علىّ أعمال فنية فى رمضان المقبل لكن لم تعجبنى الأدوار، لذلك رفضتها، الخلاصة أن موسم العرض لا يشغلنى بقدر ما تشغلنى جودة العمل والدور.- السيناريو جذبنى، إذ يتضمن أحداثًا شيقة فى إطار اجتماعى، كما أن دورى فيه مختلف عما قدمته، إذ أظهر بشخصية «زينة»، وهى صحفية حوادث وتحقيقات، ابنة مصطفى فهمى، وتسعى للحصول على درجة الماجستير، وهى فى بداية العشرينيات، وبعد ذلك تمر سنوات عديدة لتظهر بعمر الثلاثينيات.هى شخصية متمردة على طريقة حياة أهلها بالفيوم، لذلك أصرت على الحصول على مؤهل عالٍ واستكمال الدراسات العليا، وترفض العادات والتقاليد البالية التى يؤمن بها أهلها، مثل أن البنت للزواج فقط، وتسعى وراء حلمها لتصبح صحفية، وتبدأ فى إجراء تحقيق صحفى يدخلها فى مطاردات وتهديدات، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.- هى المستقبل، لأن الشباب بداية من ١٦ عامًا لا يشاهدون التليفزيون، ونرى دائمًا فى أيديهم الموبايل، فقد أصبحت مشاهدة المسلسلات على الهاتف أمرًا سهلًا.- تخوفت فى البداية رغم أن السيناريو أثار إعجابى جدًا، وتناقشت كثيرًا مع المخرج معتز حسام، الذى قرر أن يُخرج لى مشهدًا واحدًا لأطمئن للعمل، وبالفعل سعدت كثيرًا بالمشاركة فى العمل.دورى كان صعبًا بشكل كبير، لأن «المكياج» الخاص بمشاهد الرعب يستغرق وضعه أكثر من ٦ ساعات، وكنت أعانى من شد عضلى بسبب أداء بعض الحركات التى طُلبت منى وتسبب فى إصابتى، لكن فى النهاية كنت سعيدة بنجاحه وتقديمه بهذا الشكل.- «الإنس والجن» من أكثر الأفلام التى جعلتنى أشعر بخوف شديد بل وتؤرقنى، لدرجة أنه فى هذا الوقت كنت أخاف من الفنان عادل إمام بسبب دوره فى الفيلم، كذلك فيلم «التعويذة» للفنان محمود ياسين والفنانة يسرا.- أُحضر لعمل سينمائى بعنوان «ولاد زهرة» ولكن لم نتفق على أى شىء بخصوصه حتى الآن من جهة الإنتاج، وهو من بطولتى مع الفنان نضال الشافعى، ومن إخراج معتز حسام، الذى أخرج فيلم «قبل الأربعين»، وسأعلن عن كل التفاصيل فور تحديد موعد انطلاق التصوير.- أحرص على علاقتى بزوجى شريف سلامة وبأبنائى، وأنا للأسف أم صعبة أهتم بأدق التفاصيل التى تخصهم، خاصة دراستهم، لكنى زوجة لطيفة تثق فى زوجها جدًا.وهناك أعمال فنية يفضل «شريف» أن يأخذ رأيى فيها وأقدم له النصيحة، ولكن أترك له القرار النهائى، والعكس أيضًا هناك أوقات ألجأ فيها إليه لأخذ النصيحة والرأى فى عمل فنى معين وفى النهاية يترك القرار الأخير لى.