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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز إسنا بالإقصر يشهد لقاء المرونة المناخية والأمن الغذائي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:23 م
إبراهيم نصير رئيس
إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر
هدى الأمير
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شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اللقاء الذي نظمته جمعية معًا للتنمية بقرية اصفون، وذلك في إطار مشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي، والذي يعمل على تقديم حلول عملية بسيطة من شأنها زيادة الإنتاجية  للمزارعين وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

بالإضافة إلى العمل على زيادة دخل المزارعين بآليات مختلفة فى مجال تحسين كفاءة الإنتاج الزراعى وتطوير المساقى الفرعية وتنفيذ برامج الإقراض العينى، وتوحيد الحيازات الزراعية المقننة، بالإضافة إلى أنشطة وحدات التصنيع الزراعى الصغيرة، والتى تعمل على زيادة دخل المزارعين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وخلال اللقاء تم عرض أنشطة ومكونات المشروع وكيفية الاستفادة منها لصغار المزارعين، كما وجه رئيس المركز الشكر للقائمين على هذا المشروع لأهميته في خدمة  المجتمع فى تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى وتحقيق التنميه المستدامه تماشيًا مع رؤيه الدولة المصرية.

حضر اللقاء كلا من محمود الضوى مدير ادارة التضامن الإجتماعى بإسنا، وهاله يوسف مسئول إجتماعى بالمشروع، وصفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون، وحسين مصطفى رئيس مجلس الادارة، وعبد الغنى عبد الرحمن مدير الاداره الزراعيه بإسنا، والنوبي أبو اللوز نقيب الفلاحين، وعدد من المزاعين بالقرية.

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