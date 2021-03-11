رئيس مركز إسنا بالإقصر يشهد لقاء المرونة المناخية والأمن الغذائي

رئيس مركز إسنا بالإقصر يشهد لقاء المرونة المناخية والأمن الغذائي
الخميس 11/مارس/2021 - 08:23 م
هدى الأميرطباعة
شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اللقاء الذي نظمته جمعية معًا للتنمية بقرية اصفون، وذلك في إطار مشروع تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي، والذي يعمل على تقديم حلول عملية بسيطة من شأنها زيادة الإنتاجية للمزارعين وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الجوية.
بالإضافة إلى العمل على زيادة دخل المزارعين بآليات مختلفة فى مجال تحسين كفاءة الإنتاج الزراعى وتطوير المساقى الفرعية وتنفيذ برامج الإقراض العينى، وتوحيد الحيازات الزراعية المقننة، بالإضافة إلى أنشطة وحدات التصنيع الزراعى الصغيرة، والتى تعمل على زيادة دخل المزارعين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وخلال اللقاء تم عرض أنشطة ومكونات المشروع وكيفية الاستفادة منها لصغار المزارعين، كما وجه رئيس المركز الشكر للقائمين على هذا المشروع لأهميته في خدمة المجتمع فى تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى وتحقيق التنميه المستدامه تماشيًا مع رؤيه الدولة المصرية.
حضر اللقاء كلا من محمود الضوى مدير ادارة التضامن الإجتماعى بإسنا، وهاله يوسف مسئول إجتماعى بالمشروع، وصفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون، وحسين مصطفى رئيس مجلس الادارة، وعبد الغنى عبد الرحمن مدير الاداره الزراعيه بإسنا، والنوبي أبو اللوز نقيب الفلاحين، وعدد من المزاعين بالقرية.
بالإضافة إلى العمل على زيادة دخل المزارعين بآليات مختلفة فى مجال تحسين كفاءة الإنتاج الزراعى وتطوير المساقى الفرعية وتنفيذ برامج الإقراض العينى، وتوحيد الحيازات الزراعية المقننة، بالإضافة إلى أنشطة وحدات التصنيع الزراعى الصغيرة، والتى تعمل على زيادة دخل المزارعين، وذلك في إطار خطة محافظة الأقصر لتطوير المنظومة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم وفقًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وخلال اللقاء تم عرض أنشطة ومكونات المشروع وكيفية الاستفادة منها لصغار المزارعين، كما وجه رئيس المركز الشكر للقائمين على هذا المشروع لأهميته في خدمة المجتمع فى تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى وتحقيق التنميه المستدامه تماشيًا مع رؤيه الدولة المصرية.
حضر اللقاء كلا من محمود الضوى مدير ادارة التضامن الإجتماعى بإسنا، وهاله يوسف مسئول إجتماعى بالمشروع، وصفوت حسن رئيس مجلس قروى أصفون، وحسين مصطفى رئيس مجلس الادارة، وعبد الغنى عبد الرحمن مدير الاداره الزراعيه بإسنا، والنوبي أبو اللوز نقيب الفلاحين، وعدد من المزاعين بالقرية.