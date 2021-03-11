براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب فنيين إنتاج لإحدى الشركات بالسويس

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات البولستر بالسويس، وذلك براتب 3000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فنيين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0623221886، والتواصل مع المدير المسئول محمد أبو المجد، أو التوجه لمقر الشركة في عتاقة، المنطقة الصناعية، السويس.