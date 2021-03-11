«بين السما والأرض» لنجيب محفوظ.. رؤية للحياة بصورة إيجابية

منذ 1947 بدأ الكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ في كتابة السيناريو، بعدما التقى بالمخرج صلاح أبوسيف، وعرض عليه الفكرة وعلمه وكان أحيانا يشاركه في الكتابة واستمرا كذلك حتى 1959 بسبب تكليفه من قبل وزير الثقافة حينها ثروت عكاشة للعمل في منصب مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية،وقدم مع أبوسيف عدة سيناريوهات لأفلام حققت نجاحا كبيرا ومنها المنتقم، "مغامرات عنتر وعبلة"، "لك يوم يا ظالم"، "ريا وسكينة"، الوحش"، "شباب امرأة"، "الطريق المسدود"، الفتوة"، "مجرم في إجازة"، "أنا حرة"، وكان آخر قصص نجيب محفوظ هي "بين السما والأرض" إنتاج عام 1959، وشارك في كتابة السيناريو والحوار كل من السيد بدير وصلاح أبوسيف، ولعب بطولته كل من الفنانة هند رستم، عبدالسلام النابلسي، عبد المنعم إبراهيم، محمود المليجي، وغيرهم.حقق الفيلم نجاحا كبيرا في نهاية الخمسينيات وتحديدا عام 1959، إذ أن قصته تدور حول مجموعة من الأشخاص الذين يلتقون داخل "أسانسير" بعدما تعطل بهم، مما جعلهم عالقين بين السما والأرض، وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، تظهر فيه شخصية كل من هذه الشخصيات على حقيقتها، التي تنوعت ما بين مجنونة، ومشاغبة، ومتدينة، وطائشة، وغيرها.كان من المفترض أن يكتب نجيب محفوظ قصة فيلم "بين السما والأرض"، إلا أنه لم يستطع ذلك مثلما حدث مع أفلام أخرى كتبها ومنها "ريا وسكينة"، و"الوحش"، والآن سيتم تحويل قصة الفيلم إلى مسلسل درامي سيتم إذاعته في شهر رمضان المقبل، وينتجه شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي، الذي شوق الجمهور بأن مسلسل "بين السما والأرض" سيكون عبارة عن 15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعيد أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق.بحلول رمضان المقبل؛ سيكون جمهور الأديب العالمي على موعد مع إذاعة أولى حلقات مسلسل "بين السما والأرض" بعنوان "احضنوا الأيام"، إذ تدور قصة المسلسل حول العظة وبث الأمل بعد فقدانه تماما لدى الأشخاص المحبوسين داخل الأسانسير، ومع مرور الأحداث ووصول النجدة ومحاولة إنقاذهم، يدركوا جميعا أنهم لم يقدروا الحياة حق تقدير، ويبدأون في رؤية الحياة بصورة أكثر إيجابية، وينشأ بداخلهم الأمل وحب الحياة.مجريات الأحداث لم تسير داخل الأسانسير فقط، إلا أن هناك شخصا آخر خارجه، يعيش في تعاسة شديدة، لدرجة إقدامه على الانتحار، إلا أن الشرطة أنقذته من هذا الأمر، فضلا عن تصوير مشاهد فيلم سينمائي يتم إفساده.وعلى نفس الإطار الأساسي لفيلم "بين السما والأرض" سيسير المسلسل التليفزيوني، لكن باختلاف الأحداث والشخصيات، وهذا ما نراه قريبا، ويلعب دور البطولة كل من هاني سلامة، درة التي من المقرر أن تجسد دور زوجته خلال الأحداث، سوسن بدر، نجلاء بدر، محمد لطفي، ندا موسى، ومحمود الليثي وآخرين، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.