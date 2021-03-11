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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مستشار المفتي: ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:17 م
ذكرى الإسراء والمعراج
ذكرى الإسراء والمعراج
كتب: عمرو رشدي
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قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، خلال مشاركته في إحتفالات الطرق الصوفية بذكري الإسراء والمعراج، إن ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي، حيث أن في هذا اليوم أسري الله عزوجل بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا الحدث تحتفي به الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف «عاشور» أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عادة حسنة، يحتفي بها جميع المصريين، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم،وفي هذه الذكرى نسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار، خاصة أن هذه الذكري تأتي دائما بالخير والفضل على أهل الأمة الإسلامية جمعاء.
مستشار المفتي: ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي
مستشار المفتي: ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي
مستشار المفتي: ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي
مستشار المفتي: ذكرى الإسراء والمعراج حدث تاريخي

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