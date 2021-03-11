تفاصيل الاجتماع الأسبوعي لـ«الناشرين المصريين» (صور)

عقد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أمس، اجتماعه الشهري، بحضور جميع أعضاء المجلس.وخلال الاجتماع؛ ناقش المجلس أنشطة اللجان النوعية للاتحاد، حيث قام رؤساء اللجان النوعية بعرض خططهم وما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الشهر الماضي، فضلا عن مناقشة التعديلات الخاصة باللائحة الداخلية للاتحاد والتي اقترحتها اللجنة المشكلة في هذا الصدد وسيتم عرضها على المستشار القانوني للاتحاد.واستعرض المجلس ما قامت به اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد لتنقية وتحديث ملفات العضوية الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية، كما قرر المجلس الموافقة على الإعلان عن جائزة النشر التشجيعية التي يطلقها الاتحاد سنويا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.ورشح المجلس محمد السقا، أمين عام الاتحاد بتسيير أعمال لجنة الإعلام بالاتحاد، كما ناقش المجلس معرض زايد وأرسل الاتحاد بعض الطلبات لإدارة معرض زايد بما يحفظ حقوق الناشرين وتعويضهم عن مشاركتهم العام الماضي.