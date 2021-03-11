رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد: خطة بايدن لها آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:12 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية سيكون لها آثار إيجابية على النمو العالمي، لكنه أوصى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.

وقال غيري رايس خلال مؤتمر صحفي إن الخطة الأميركية سيكون لها آثار إيجابية على بقيّة الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات، وذلك سيساهم في النمو والتعافي العالميين".

لكنه حذّر أنه "في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة من أي مخاطر محتملة".

كما لم يستبعد حصول تعزيز كبير في نسب الفائدة، وبالتالي "كما هو الحال دائما، يجب مراقبة المخاطر المحتملة".

فيما يتعلق بالتأثير المنتظر للخطة على الاقتصاد الأميركي، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا تحقيق نمو إضافي بين 5 إلى 6 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكان الصندوق قد قدر في كانون الثانييناير نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 5،1 بالمئة عام 2021.

وأوضح غيري رايس أن ذلك يعني مراجعة التوقع ورفعه، وكذلك رفع التوقعات بخصوص النمو العالمي.
ومن المنتظر أن ينشر الصندوق توقعاته المحدثة في 6 ابريل.

حتى ذلك الحين، ستجري المؤسسة "تحليلا معمقا أكثر" حول تأثير خطة التعافي الأميركي، وفق المتحدث.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في يناير توقعات النمو العالمي، من 5،2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى 5،5 بالمئة، نتيجة تسريع حملات التلقيح وخطط الدعم الاقتصادي الحكومية.

وأوضح رايس أنه في بيئة "حيث تكاليف التمويل بالدولار الأميركي منخفضة بشكل استثنائي"، يجب على الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة "إدارة مخاطر التعزيز المفاجئ في الظروف المالية بعناية".

ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء توقعات محدثة قدّرت فيها أن النمو العالمي سيصل إلى 5،6 بالمئة عام 2021.

موضوعات متعلقة

وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز