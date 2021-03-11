القبض على قاتل طفلته الرضيعة بدمياط

ألقت مباحث مركز شرطة كفر سعد بدمياط، القبض على أب متهم بالتعدى على نجلته بالضرب ما أدى لوفاتها.تعود تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى كفر سعد المركزى طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرين تدعى "عايدة رائد "بحالة إعياء شديدة وبها جروح وسحجات وآثار تعذيب ولفظت أنفاسها الأخيرة ما دفع أطباء المستشفى لإبلاغ الأمن لوجود شبهة جنائية.وتبين أن والدها رائد ع م 33 سنة ومقيم بعزبة ابو داود بمدينة كفر سعد وسبق سجنه عدة مرات في قضايا تعاطى وإدمان وقام بالتعدى عليها وهو فى حالة غير طبيعية.تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.