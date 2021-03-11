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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة بين لندن وبروكسل

الخميس 11/مارس/2021 - 08:33 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
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دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المتحدة جواو فالي دي ألميدا، الحكومة البريطانية إلى التوقف عن محاولة "تسجيل نقاط" ضد بلجيكا، والسعي بدلًا من ذلك لإصلاح العلاقات معها بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاقتصادي الذي يضم 27 دولة.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين، طالب جواو بالتوصل لهدنة بين لندن وبروكسل وسط استمرار تدهور العلاقات بينهما، معربًا عن اعتقاده بالحاجة إلى بذل الجهد لتغيير طريقة التفكير والتخلي عن محاولة تسجيل نقاط باستغلال نزاعات الماضي والتركيز على القيام بما يمكن لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات التي عقدها الجانبان.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحلي بمستويات عالية من الثقة المتبادلة بين الطرفين".

يشار إلى أن العلاقات بين لندن وبروكسل توترت العام الحالي وسط تحديات تنفيذ اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والجدال حول إمدادات اللقاح.

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