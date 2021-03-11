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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تكشف حقيقة ظهور طالبة دون حجاب في الامتحانات

الخميس 11/مارس/2021 - 08:08 م
الدكتور محمد فكري
الدكتور محمد فكري
إسلام أبوالمجد
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كشف الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، حقيقة ظهور إحدى الطالبات في الامتحانات دون حجاب.

وقال «فكري» إن الحادثة تعود إلى يوم أمس، حيث كان يجري جولة تفقدية على لجان الامتحانات للطالبات، مؤكدًا أن الفتاة التي ظهرت في الصور من دولة كوت ديفوار، وأن الأمر بالنسبة لها طبيعي، ولا توجد مشكلة في ذلك، مشددا على أن ما نشر عبر مواقع التواصل يهدف إلى إثارة أزمة لا داعي لها.

وزار الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، لجان كليات فرع البنات في مدينة نصر بكليات (الهندسة، والصيدلة، والتجارة، والعلوم).

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