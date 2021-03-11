تفاصيل حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بـ«أوتوستراد حلوان»

لقي سائق تروسيكل مصرعه وإصابة زملائه بعد اصطدامهم بسيارة نقل بطريق أوتوستراد حلوان.كان تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بطريق الاتوستراد بين الجبلين دائرة القسم، بالانتقال والفحص طرف اول تروسيكل بدون لوحات معدنية ازرق اللون تهشم بمقدمة التروسيكل بالكامل قيادة "وليد أ" ٢٩ سنه بائع متجول ومقيم مصر القديمة كسر بالجمجمة ادى الى وفاته وتم نقل الجثمان إلى مستشفى حلوان العام وبصحبته كلا من " سعيد م"٣١ سنه بائع متجول ومقيم مصر القديمة مصاب بكسر بالقدم اليسرى تم نقله الى مستشفى حلوان العام و"عمرو ا"١٧ سنه بائع متجول ومقيم مصر القديمة كدمات متفرقة بالجسم تم نقله الى مستشفى حلوان العام.وطرف ثان سيارة نقل رقم ه س ج ٣١٢٨ بالمقطورة رقم ه م س ٨٩١٥ غير محملة لا يوجد تلفيات قيادة "وليد ر" ٣١ سنه سائق ومقيم مركز دار السلام- سوهاج بدون إصابات.وتبين أنه حال سير الطرف الاول تروسيكل بطريق الاتوستراد اتجاه حلوان بين الجبلين فوجئ بقيام الطرف الثانى سيارة نقل بتهدئة سرعته مما ادى إلى اصطدام الطرف الأول به من الخلف وانقلاب التروسيكل محدثا التلفيات والوفاة والإصابات.تم اصطحاب السيارة والتروسيكل الى ديوان القسم وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.