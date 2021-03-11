إجمالي إصابات كورونا في المغرب 487750 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 487750 حالة.وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم، فإنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل عدد المتوفين إلى 8712، فضلا عن شفاء 519 حالة ليبلغ إجمالي المتعافيين إلى 474257.