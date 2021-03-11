أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على سيراميكا كليوباترا

منح المغربي أشرف بن شرقي، التقدم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز.





وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي إلى أشرف بن شرقي الذي توغل من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية بقده اليمنى على يسار عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.





واستهل الفريقان المباراة بشكل قوي وهجمات وسيطرة متبادلة من جانب الفريقين.