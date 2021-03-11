رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك على سيراميكا كليوباترا

الخميس 11/مارس/2021 - 07:51 م
جريدة الدستور
طباعة
منح المغربي أشرف بن شرقي، التقدم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي إلى أشرف بن شرقي الذي توغل من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية بقده اليمنى على يسار عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

واستهل الفريقان المباراة بشكل قوي وهجمات وسيطرة متبادلة من جانب الفريقين.


موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي

«الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية» كتاب يستعرض تاريخ التحرش في السينما

«بين السما والأرض» لنجيب محفوظ.. رؤية للحياة بصورة إيجابية