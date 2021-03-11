إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بمصر القديمة

أصيب عامل بطلق ناري خرطوش بمنطقة مصر القديمة في مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج اللازم.كانت البداية بتلقي رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى المنيل الجامعي بوصول المصاب "عماد ص"، ٣٥ سنة، عامل، ومقيم بشارع أبوالوفا البساتين، مصابا بطلق ناري خرطوش بالجانب الأيمن من الصدر وجرح قطعي بالساعد الأيسر، إثر مشاجرة مع آخرين بميدان فم الخليج بمصر القديمة دائرة القسم.وبانتقال المباحث وبسؤاله أفاد بقيام كل من "عمرو بطه" وشقيقه "رباح"، لم يستجوبا، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، حيث قام الأول بإطلاق عيار ناري عليه من فرد خرطوش كان بحوزته، وتعدى الثاني عليه بسلاح أبيض "سنجة" حال معاتبة الأول على عدم رد مبلغ ٤٥٠ جنيها قد سبق واقترضه منه.وجارٍ استكمال الفحص بمعرفة وحدة مباحث القسم، وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٦٩ جنح مصر القديمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.