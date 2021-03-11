إجمالى وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 125 ألفًا

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن العدد الإجمالي الرسمي لوفيات كوفيد-19 في بريطانيا تجاوز 125 ألفا، وذلك في علامة قاتمة بالبلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا.وأعلنت السلطات تسجيل 181 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 125168، بينما سُجلت 6753 إصابة جديدة بالمرض.وكان عدد الوفيات والإصابات والمرضى بالمستشفيات قد انخفض على نحو سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاعه في بداية العام جراء سلالة الفيروس الجديدة المتحورة سريعة العدوى.وساعد إغلاق صارم فُرض في يناير، وحملة تطعيم باللقاحات المضادة للمرض في خفض الإصابات.وتفيد الإحصاءات الحكومية بأن عدد من تلقوا الجرعة الأولى للقاح ارتفع إلى أكثر من 23 مليون فرد.