هونج كونج: فرض ارتداء الكمامات في الصالات الرياضية غدًا

أعلنت هونج كونج أنها ستفرض الالتزام بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في مراكز اللياقة البدنية اعتبارا من غدٍ الجمعة حتى يوم الأربعاء.وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ارتداء الأقنعة سيكون مطلوبا في جميع الأوقات ما عدا عند الاستحمام أو عند تناول الطعام أو الشراب في منطقة تقديم الطعام.وأوضحت أن تدابير التباعد الاجتماعي المطبقة الحالية في الصالات الرياضية، وعلى سبيل المثال عدم تجمع أكثر من أربعة أشخاص في الفصل التدريبي، وإجراء فحص إلزامي للفيروس كل أسبوعين لطاقم الصالة الرياضية، ستظل كما هي.وذكرت التقارير الواردة من هونج كونج أنه تم اكتشاف أكثر من 30 حالة إصابة بالفيروس الفتاك في الصالات الرياضية، وأن الإصابات اجتاحت البنوك والصالات الرياضية والمدارس في أنحاء البلاد.