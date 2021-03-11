وزير الصحة الألماني متفائل بتطعيم قطاعات واسعة من السكان

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تفاؤله حيال تطعيم قطاعات كبيرة من سكان البلاد بحلول نهاية سبتمبر المقبل بمساعدة أطباء العيادات.وخلال أول موعد للتطعيم في مشروع تجريبي تشارك فيه نحو 150 عيادة طبيب في العاصمة برلين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة إنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم، إنه بحلول الربع الثالث لن يتم التمكن من توفير تطعيم لكل الناس وحسب بل ستكون هناك إمكانية أيضا لمطالبتهم بأخذ التطعيم.وأضا: «أنا متأكد للغاية من هذا وبأننا سنصل إلى هذا الوضع في الصيف على أقصى تقدير».وأوضح أنه يعلق آمالا كبيرة على عيادات الأطباء في التطعيم مع توريد كميات كبيرة للقاحات اعتبارا من منتصف أبريل المقبل.وأعرب شبان عن اعتقاده بأن البنية التحتية من محلات تجارة الجملة والصيدليات والعيادات مثالية للتطعيم الجماعي، "فهي مهيأة لهذا والأمر سيسير بسرعة لا يمكن تصديقها".وصرح شبان بأنه وفقا للبيانات الحالية والتوريدات التي تم الوعد بها، فإن من الممكن اعتبارا من الأسبوع التقويمي السادس عشر واعتبارا من التاسع عشر من أبريل المقبل البدء في إعطاء أول مواعيد تطعيم منتظمة في العيادات.