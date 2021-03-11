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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يشيد بمستوى النادى الأهلى فى الأقصر

الخميس 11/مارس/2021 - 08:02 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
هدى الأمير
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتم اليوم افتتاح فرع النادي الأهلي بالأقصر وهو ما ينم عن دور الدولة المصرية في المشروعات الوطنية، مشددًا على أنه اليوم يشارك استادات القابضة والنادي الأهلي افتتاح فرع الأقصر.

ورحب أشرف صبحي بالضيوف ومشاركته في افتتاح فرع الأهلي بالأقصر، كأحد أكبر المشروعات الرياضية، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لمَن جعل هذا الصرح الرياضي واقعًا، بموجب الاتفاقية التي وقعها النادي الأهلي مع استادات القابضة".

وتابع صبحي أن مدينة طيبة تدلل على اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ كبرى المشروعات، وأن الصعيد في القلب، وما يتردد عن إهمال الصعيد ادعاءات واهية لا صحة لها. وقال صبحي إنها فرصة عظيمة ما يضمه الفرع الجديد من ملاعب وحمامات سباحة وقاعات اجتماعية ورياضية، وسيكون هناك إقبال كثيف على عضوية النادي انطلاقا من شعبية النادي الأهلي الكبيرة، مشددًا على أننا نفخر بافتتاح فرع الأقصر بعد أيام من الاحتفال بيوم الشهيد لعام ٢٠٢١، فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش جميعا.

وتابع وزير الرياضة أنه يثمن على رؤية الأندية في الانتشار داخل المحافظات لكشف المبدعين رياضيا والمواهب جنبا إلى جنب من أجل السعي لجعل الرياضة أسلوب حياة وتوفير الدعم والرعاية لهم، ودعم الحكومة المصرية للاستثمار الرياضي، حيث نسعى إلى تعظيم الاستثمار الرياضي من خلال الطرح الاستثماري لمراكز الشباب والأندية.

وأوضح صبحي أن الأندية الشعبية لها تأثير كبير ولها جمهور كبير بالملايين، وهذه الجماهير تلعب دورا كبيرا في مؤازرة فرقها، وهناك عدد من هؤلاء الجماهير يرغبون في الانضمام لعضوية تلك الأندية، ونحن في وزارة الشباب والرياضة نبحث وندعم إمكانية التوسع لإنشاء فروع جديدة للأندية تحقيقا للدور الوطني في التنمية المجتمعية في محافظات مصر، قائلا: "خالص التقدير والعرفان للأهلي واستادات ومسئولي محافظة الأقصر لخروج فرع الأهلي بالصعيد من قلب مدينة طيبة".

أشار إلى أن استادات شركة وطنية تهدف إلى تطوير ٢٧ استادا بمحافظات مصر وهذا كان صيغة الاتفاق، وهو ما تم بالفعل فهي شركة وطنية تنمي وتبني وتطور الاستادات، حتى أصبح في كل محافظة تنمية رياضية من خلال وجود أندية في كل المحافظات، وكان أول نموذج بين شركة استادات والأهلي بفرع الأقصر.

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