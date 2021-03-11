انهيار منزل من 3 طوابق في المنصورة: سيدة تحت الأنقاض

انهار منزل مكون من 3 طوابق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة بالدقهلية، مساء الخميس، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن سيدة تحت الأنقاض.وتلقى اللواء رأفت عبد الباحث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من ٣ طوابق بأحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة.على الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار وبالفحص تبين أن المنزل عبارة عن 3 طوابق وخال من السكان باستثناء شقة واحدة تقطن بها سيدة ونجلها.بسؤال شهود العيان أكدوا أن الابن غادر المنزل قبل انهياره بدقائق، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن والدته أسفل الأنقاض.