طريقة عمل كفتة بانيه بالجبنة

المكونات:

الخطوات:

كفتة بانية بالجبنة من الأكلات الجديدة التي يجب أن تجربها مع أسرتك، كما أنها سريعة، ولن تأخذ منك وقت كبير من أجل تحضيرها، وسوف تعجب الصغار.500 جرام لحمة مفرومة100 جرام بصلة مبشورة100 جرام جبنة موزاريلا5 جرام فلفل أسود15 جرام توابلكفتة1 كيس فجيتار5 عدد بيضة مخفوق300 جرام دقيقزيت للقليبقدونس للتزييننصفي البصل في مصفاة صغيرة ونضعها على اللحمة في بولة ونضع جميع البهارات وتوابل كفتة، ونخلط جيدا باليد حتى تتجانس كل المكونات.يقلب بشكل جيد حتي يكون قوام اللحمة مناسب وندخلها الثلاجة نص ساعة، ثم تفرد على الحشو ونضع الموزريلا ونغلق عليها جيدا.ثم نضع الكفتة في الدقيق الأول ثم البيض ثم الفيجيتار ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعه ثم تقلي في زيت غزير.نضعها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت الزائد وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم بجانب مكرونة وبطاطس محمرة وسلطة.