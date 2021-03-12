طريقة عمل كفتة بانيه بالجبنة
الجمعة 12/مارس/2021 - 10:41 ص
غادة موسىطباعة
كفتة بانية بالجبنة من الأكلات الجديدة التي يجب أن تجربها مع أسرتك، كما أنها سريعة، ولن تأخذ منك وقت كبير من أجل تحضيرها، وسوف تعجب الصغار.
المكونات:
500 جرام لحمة مفرومة
100 جرام بصلة مبشورة
100 جرام جبنة موزاريلا
5 جرام فلفل أسود
15 جرام توابل
كفتة
1 كيس فجيتار
5 عدد بيضة مخفوق
300 جرام دقيقزيت للقليبقدونس للتزيين
الخطوات:
نصفي البصل في مصفاة صغيرة ونضعها على اللحمة في بولة ونضع جميع البهارات وتوابل كفتة، ونخلط جيدا باليد حتى تتجانس كل المكونات.
يقلب بشكل جيد حتي يكون قوام اللحمة مناسب وندخلها الثلاجة نص ساعة، ثم تفرد على الحشو ونضع الموزريلا ونغلق عليها جيدا.
ثم نضع الكفتة في الدقيق الأول ثم البيض ثم الفيجيتار ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعه ثم تقلي في زيت غزير.
نضعها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت الزائد وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم بجانب مكرونة وبطاطس محمرة وسلطة.
المكونات:
500 جرام لحمة مفرومة
100 جرام بصلة مبشورة
100 جرام جبنة موزاريلا
5 جرام فلفل أسود
15 جرام توابل
كفتة
1 كيس فجيتار
5 عدد بيضة مخفوق
300 جرام دقيقزيت للقليبقدونس للتزيين
الخطوات:
نصفي البصل في مصفاة صغيرة ونضعها على اللحمة في بولة ونضع جميع البهارات وتوابل كفتة، ونخلط جيدا باليد حتى تتجانس كل المكونات.
يقلب بشكل جيد حتي يكون قوام اللحمة مناسب وندخلها الثلاجة نص ساعة، ثم تفرد على الحشو ونضع الموزريلا ونغلق عليها جيدا.
ثم نضع الكفتة في الدقيق الأول ثم البيض ثم الفيجيتار ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعه ثم تقلي في زيت غزير.
نضعها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت الزائد وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم بجانب مكرونة وبطاطس محمرة وسلطة.