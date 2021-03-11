سفير الإمارات بالقاهرة: مصر لديها زعيم حكيم حافظ عليها من الفتن

قال الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، خلال مشاركته في إحتفال الطرق الصوفية بذكري الإسراء والمعراج، إن مصر لديها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو زعيم وقائد حكيم وصاحب شخصية قوية، والجميع يحسد الشعب المصري عليه، لأنه حافظ على مصر من المؤمرات والفتن وكذلك كافة المكائد التي دبرت لها من قبل أعداء الداخل والخارج.وتابع «الشامسي»: «الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وصيته لشعب الإمارات لاتتخلوا عن مصر فهي قلب الأمة العربية وإذا سقطت مصر سقط جميع العرب لذلك نحن ننفذ وصية القائد والأب والمعلم رحمه الله تعالى».