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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وصفه بالسذاجة.. معركة نجيب محفوظ مع نزار قباني

الخميس 11/مارس/2021 - 07:32 م
نجيب محفوظ مع نزار
نجيب محفوظ مع نزار قباني
ايهاب مصطفى
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كتب الشاعر نزار قباني قصيدته الشهيرة المهرولون ونشرها في صحيفة الحياة اللندنية في عدد 2 أكتوبر 1995.

وفي عدد 5 أكتوبر في الصحيفة نفسها، نشر تقرير من مراسلها في القاهرة د. وحيد عبد المجيد يعرض رأي «نجيب محفوظ في القصيدة تحت عنوان «قصيدة قوية وموقف ضعيف»؛ حيث قال محفوظ إن القصيدة أعجبته جدا لكنها لا تطرح بديلا لعملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا مع استبعاد الجميع بديل الحرب؟ ولذلك فليس من المعقول أن "نوقف السلام ونقعد ساكتين" نص كلام محفوظ.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن محفو ظ أعاد التذكير بموقفه - المؤيدـ لمبادرة الرئيس السادات للسلام وأشاد بها، مكررا عدم تفهمه موقف الفلسطيني منها ورفضهم إياها.

هذا الموقف ليس جديدا- بالطع - على نجيب محفوظ؛ حيث كرره أكثر من مرة منذ نهاية السبعينيات.

ولم يفوت نزار قباني ذلك التعليق بسلام؛ ففي عدد يوم 13 أكتوبر -جريدة الحياة أيضا-، كتب تحت مقالة بعنوان «الشاعر يصنع القصيدة ولا يصنع القرار»، وفيها وصف «محفوظ » بالسذاجة الشعرية» حيث خلط بين الشاعر والسياسي، وأيضا بين الرواية والقصيدة، ففي رأيه «الرواية جلسة هادئة على مقهى الفيشاوي»، أما القصيدة فهي عملية انتحارية»، وأكثر من ذلك كتب يقول لو أن الرئيس السادات سمع - أو قرأـ قصيدة «أمل دنقل» الشهيرة لا تصالح لما دخلنا النفق المظلم الذي نتخبط فيه الآن.

وبالطيع لم يرد نجيب محفوظ على ما كتبه نزار قباني، وذلك حسبما ذكر طاهر عبد الرحمن في كتابه "حكايات من الأرشيف" والذي صدر حديثًا عن دار الرواق.

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