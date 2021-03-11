وزيرة التضامن تتعهد بحماية الأبناء داخل دور الرعاية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهاز العرائس لتسع يتيمات من دار أحباب الله لرعاية الأيتام، بتمويل من مؤسسة "بيوت مصر" لدعم الأرامل والأيتام، خلال الاحتفالية التي أقيمت في وزارة التضامن الاجتماعي.وتقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لمجلس إدارة جمعية أحباب الله لرعاية الأيتام ولمؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام، معربة عن تقديرها للدور الكبير الذي تبذله الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تسمح بإهانة أي طفل داخل أي مؤسسة، متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهاني للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي هي قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتى الوصول لكبار السن.وطالبت نيفين القباج العرائس بتجاوز الصعاب التي قد يتعرضون لها في حياتهم، خاصة أنهم يبدأون حياة جديدة، متمنية أن تكون حياة سعيدة، مشيرة إلى أن التوجيه والاستشارة الأسرية أمر مهم، وهو ما سيتم إرفاقه بمشروع مودة الذي تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة للعرائس، حيث طالبتهم بالحفاظ على أسرهم، وأن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، والحفاظ علي كيان الأسرة، وكذلك التربية الايجابية للأبناء، مؤكدة أن باب الوزارة سيظل مفتوحًا لهم وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.