الأحد.. افتتاح معرض «هى» لرابطة رسامات الكاريكاتير

تفتتح رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، معرضها السنوى الذى يأتي هذا العام بعنوان هى فى الخامسة من مساء الأحد المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.يناقش المعرض من خلال 75 لوحة لـ60 فنانة من مختلف محافظات مصر، عددًا من القضايا التى تخص المرأة مثل التنمر والتحرش وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، ويقدم المعرض حلول لهذه القضايا من خلال فن الكاريكاتير، كما يوجد بالمعرض قسم للبورتريه لأشهر الفنانات التى اهتمت بقضايا المرأة في السينما المصرية، قومسير المعرض الفنانة هويدا إبراهيم.