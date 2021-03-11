إجمالي إصابات كورونا في الجزائر 114 ألف و851 حالة

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة في يوم واحد.وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفا و851 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3028 حالة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و556 حالة، بعد شفاء 128 حالة خلال يوم واحد، مشيرا إلى وجود 12 مصابا في العناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر قد بلغت 1133 حالة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب فيروس "كورونا" من الساعة 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.