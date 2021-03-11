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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر وباكستان تبحثان التعاون المشترك في مجال الطيران

الخميس 11/مارس/2021 - 07:23 م
وزير الطيران الباكستاني
وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان،
أ ش أ
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بحث وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان، في إسلام آباد، اليوم، مع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج، الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان: إنه يتم النظر في بدء رحلات "مصرللطيران" بين مدينتي كراتشي والقاهرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشاد الوزير بعمق العلاقات الدينية والثقافية التي ترتبط البلدين، وقال: إن باكستان ومصر تتمتعان أيضًا بتوافق الرؤي حول القضايا الدولية والإقليمية، بدوره أشار السفير طارق دحروج إلى التقدم المحرز في مجال الطيران بين البلدين الشقيقين.

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