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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يشيد بجهود القيادة السياسية لتدعيم الصلة مع السودان

الخميس 11/مارس/2021 - 07:23 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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أشاد حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بكافة جهود وخطوات القيادة السياسية المصرية والحكومة للعمل على تدعيم أواصر الصلة مع دولة السودان الشقيقة، والتعاون الجاد والتنسيق بشأن سد النهضة في موقف واحد.

وقال الحزب في بيان له، إن توالي الزيارات والاجتماعات وآخرها لقاء الرئيس السيسي ظهر اليوم، مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان قبيل انعقاد جلسة المباحثات بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر ووجود وفدي البلدين يعكس التعاون المشترك للحفاظ على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتابع: وإذ يؤكد الحزب، أن جموع المصريين جنبا إلى جنب مع شقيقه السوداني كما هو الحال من قبل القيادة السياسية الرشيدة والتوجه الرئاسي المصري للعمل على إنجاز العديد من المشروعات المشتركة للإسهام بصورة قوية في دعم نهضة السودان.

وأوضح الحزب، أن أولويات البلدين حفظ حقوقهم المشروعة؛ ولاسيما تبني مصر والسودان العديد من المباحثات والجلسات بهدف الوصول لحلول حقيقية ونية صادقة من إثيوبيا بينما اتبعت الأخيرة أسلوب المماطلة والتسويف.

وشدد المصريين الأحرار، أنه حياة المواطنين وحقوق البلدين ليست محل للتلاعب أو المقامرة ووحدة الموقف المصري_السوداني لحفظ حق أصيل مع مراعاة حق إثيوبيا في تنمية بلادها.

وأشار إلى أن رسائل المباحثات واضحة للجميع لامجال لأي نوع من الضرر بمصالح الشعبين السوداني والمصري، بالإضافة إلى التوافق على الآليات الرباعية للوساطة.

واختتم الحزب قائلا: "إن النيل حق أصيل لكل أبنائه لآنه شريان حياة الملايين ولو كان قديمًا قيل حورس يحميه فإن أحفاده قادرين مواصلة مسيرة الأجداد".

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