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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6753 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:01 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت بريطانيا تسجيل 6 آلاف و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 181 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال ذات الفترة.

وأشارت الشبكة إلى أن أعداد الوفيات المشار إليها تمثل انخفاضا عن الأعداد التي تم تسجيلها خلال نفس التوقيت الأسبوع الماضي؛ حيث تم تسجيل 242 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تلقيح أكثر من 23 مليون بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، فيما حصل مليون و351 ألفا و515 شخصا على جرعتي اللقاح.

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