مصرع مواطن وإصابة 2 فى حادث تصادم بطريق الأوتوستراد

لقي مواطن مصرعه وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم تروسيكل وسيارة بطريق الأوتوستراد، وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.