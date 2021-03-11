أسوان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أسوان، الخميس، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليس جمعيهم من المحافظة، لكن هناك 3 حالات بينهم من دولة السودان الشقيقة.توافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا (الإصابة والاشتباه)، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم باستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبرتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، إضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعوا نفس البروتوكول العلاجي.