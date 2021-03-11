السجن 3 سنوات لميكانيكي أحدث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر رفاعي بمعاقبة المتهم "ع.ا" ميكانيكي بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتسبب في إعاقة مواطن بالسيدة زينب.وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة طعن المجني عليه احمد نبيل عمدا بأن سدد له ضربة باستخدام سلاح أبيض كتر استقرت بيده اليسري محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة وهي قطع بالأوتار للأصابع الاربعة باليد اليسري، كما أحرز سلاحا أبيض كتر بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات بأنه وأثناء تواجده بمنطقة سكنه استوقفه المتهم وطلب منه إحضار طعام إلا أنه رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما وعقب ذلك غادر المتهم وعاد عقب وقت قصير ، وبحوزته سلاح أبيض كتر وتعدي عليه محدثا إصابته باليد اليسري والتي نتج عنها عاهة مستديمة قاصدا من ذلك إصابته.