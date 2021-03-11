مصرع 3 أطفال غرقًا في مصرف زراعي بالوادي الجديد

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، مساء الخميس، في مصرف زراعي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة، وغرق 3 أطفال خلال استقلالهم مركب صغير في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين بحي الزهور بمدينة الخارجة، كما تم إنقاذ 5، واستخراج جثة محمد مصطفى سعيد، ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجاري استخراج باقي جثث الغارقين.تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.