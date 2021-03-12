حمو بيكا أحد ضحايا «رامز مريض نفسى»

انتهى مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا من تصوير حلقة من برنامج المقالب "رامز مريض نفسي" من تقديم رامز جلال للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم على قنوات MBC.وعلمت "الدستور"، أن حمو بيكا وقع للمرة الثانية ضحية لرامز جلال من خلال برنامجه القائم تحت اسم مبدئي "رامز مريض نفسي" وأنه انتهى قبل أسبوعين من تصوير حلقة من البرنامج في سرية تامة.وصور "حمو" الحلقة وسط 3 من مطربي المهرجانات الشعبية من الشباب الصاعد خلال الفترة الماضية ولم يتواجد في الحلقة بمفرده، وشهدت الحلقة مقلبا مختلفا وزيادة جرعة الخوف أثناء تنفيذ المقلب ويضطر الشخص الضحية في العمل للركض مسافة للبعض عن مصدر الخطر حتى يكشف رامز عن المقلب المنفذ.