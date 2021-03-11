محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، قرى الفرافرة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، لتطوير أعمال قري المركز التي تشملها المبادرة والبالغ عددها ٢٨ قرية وتابعا.ووجه المحافظ خلال تفقده الأعمال بقرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء ٤٠٠ منزل بالقرية، واستغلال الأراضي غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.كما تفقد أعمال توصيل شبكات مياه الشرب بالقرية والقرى التابعة.