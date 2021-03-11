جامعة حلوان تكشف حقيقة اختطاف الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء الامتحان

كشفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، حقيقة ما تردد أمس من أنباء حول اختطاف طالبتين أختين توأمتين (دنيا وفرح) من الفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية عقب أداء امتحانهما وهو ما استغله بعض القنوات والصفحات المغرضة للهجوم على مصر والنيل من استقرارها وترويج دعاية سوداء مفادها أن مصر بلد غير آمن.ونفت الجامعة، اختفاء الطالبتين، مؤكدة أنهما بخير وقد حضرتا اليوم إلى الامتحان، ووفقا لرواية والدتهما فإن الطالبتين قد تعرضتا لحادث سير أثناء عودتهما لمسكنهما عقب انتهائهما من الامتحان، وقامت الجامعة بتوفير لجنة خاصة اليوم للطالبتين وتقديم جميع أنواع المساعدة اللازمة لأداء الامتحان.وحذرت الجامعة أبناءها الطلاب من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تطلقها القنوات المغرضة والتى تهدف إلى نشر الفوضى وبث الذعر فى النفوس.وشددت الجامعة على أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه الجهات وتجاه كل من يساعدها على ترويج ونشر الأكاذيب.